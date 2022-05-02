Юрий Гаврилов: «Спартак хотят потопить? Они уже были в Первой лиге!

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал текущие результаты красно-белых в Российской Премьер-лиге.

«Спартак» — не соперник «Зениту», мы живем в таком мире. Аршавин имел в виду, что красно-белые из-под коряги вылезают. «Спартак» хотят потопить? Они уже были в Первой лиге. Выплыли!» — сказал Гаврилов «Чемпионату».

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

За три тура до конца первенства красно-белые с 34 очками занимают десятое место в турнирной таблице.