«Сейчас это самый важный матч». Клопп - о предстоящем полуфинале с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом». В первой встрече «мерсисайдцы» победили со счетом 2:0.

«Мы должны постараться победить на выезде. Мы знаем, что соперник сделает все, чтобы отыграться. Полуфиналы Лиги чемпионов никогда не бывают легкими, и этот не исключение. Финал может быть важнее, но сейчас это самый важный матч.

Никогда не знаешь, представится ли тебе еще шанс сыграть в полуфинале, поэтому такие возможности нужно ценить и относиться со всей ответственностью, а мы подготовимся к матчу как можно лучше», - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ответный полуфинальный матч пройдет 3 мая в Испании. Первая встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.