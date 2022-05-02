Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге: История закончена

Президент УЕФА Александр Чеферин исключил появление нового европейского турнира Суперлиги.

«История закончена. Они еще пытаются немного потешить свое эго, но все равно ничего не получится. Действительно, французскую и немецкую лиги нельзя назвать сильными, в них доминируют «ПСЖ» и «Бавария». В Италии больше конкуренции, но они не так хороши в финансовом отношении. У Английской премьер-лиги богатые традиции. Когда борьба была против европейской Суперлиги, нам повезло, что английские болельщики были на нашей стороне», - цитирует Jutarnji Чеферина.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании закрытого турнира - Суперлиги, однако под угрозами санкций со стороны ФИФА и УЕФА, а также в связи с резкой критикой идеи футбольным сообществом, большинство участников покинули проект.

Оставшиеся клубы - «Реал», «Барселона» и «Ювентус» обратились в европейский суд с иском о возможном нарушении УЕФА антимонопольного законодательства.