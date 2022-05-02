Агент Языджи заявил, что хавбек летом останется в ЦСКА

Адам Чебечи, агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что футболист останется в ЦСКА по истечении нынешнего сезона.

- До окончания сезона РПЛ осталось три тура. Есть ли понимание, где окажется Юсуф летом?



- Он будет в ЦСКА, — приводит слова Чебечи «РБ Спорт».



В нынешнем сезоне РПЛ Языджи провел девять матчей и забил восемь голов. Кроме того, на его счету две голевые передачи в матче Кубка России с «Сочи» (2:1). Армейцы арендовали 25-летнего полузащитника до окончания сезона-2021/22 с правом последующего выкупа.

Трансферная стоимость Языджи оценивается в 15 миллионов евро.



