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Трент Арнольд - о матче с «Вильярреалом»: Мы не можем идти на поводу у соперника

Первая игра завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.
02 мая 2022 19:29
автор: Александр Бойченко

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался в преддверии ответного полуфинального матча «Ливерпуля» против «Вильярреала» в Лиге чемпионов.

«Мы должны выйти и победить. У нас есть преимущество, которое нужно защитить. Это требует от нас доминирования в игре. Мы знаем, что нельзя вести себя глупо и идти на поводу у противника. Я надеюсь, что мы сможем решить все проблемы в начале игры. Мы знаем, что это будет сложно, и легче сказать, чем сделать, но это наша цель», — цитирует слова Александер-Арнольда Liverpool Echo.

Ответный полуфинальный матч пройдет 3 мая в Испании. Первая встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

источник: The Liverpool Echo
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