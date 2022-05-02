Трент Арнольд - о матче с «Вильярреалом»: Мы не можем идти на поводу у соперника

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался в преддверии ответного полуфинального матча «Ливерпуля» против «Вильярреала» в Лиге чемпионов.

«Мы должны выйти и победить. У нас есть преимущество, которое нужно защитить. Это требует от нас доминирования в игре. Мы знаем, что нельзя вести себя глупо и идти на поводу у противника. Я надеюсь, что мы сможем решить все проблемы в начале игры. Мы знаем, что это будет сложно, и легче сказать, чем сделать, но это наша цель», — цитирует слова Александер-Арнольда Liverpool Echo.

Ответный полуфинальный матч пройдет 3 мая в Испании. Первая встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.