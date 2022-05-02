Анзор Кавазашвили: Дзюба как был на уровне подростка, так и остался им

Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба больше не будет являться ключевым игроком «Зенита».

Напомним, контракт нападающего с сине-бело-голубыми истекает в конце сезона.

«Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта. Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растет, не становится мужчиной. Все это потому, что он слишком самонадеян», — сказал Кавазашвили «Чемпионату».

Добавим, что в текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 13 мячей.