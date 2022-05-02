УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы-2028 и 2032 года

Сегодня, 2 мая, состоялся Конгресс УЕФА, на котором обсуждались возможные последствия для российского футбола на ближайшее время.

Исполнительный комитет УЕФА отклонил заявку российской стороны на проведение чемпионата Европы-2028 или в 2032 году.

«Заявка РФС не соответствует требованиям статьи 16.02 Регламента подачи заявок на финалы турниров УЕФА, в которой говорится, что «каждый участник должен обеспечить, чтобы его действия не дискредитировали УЕФА, любого члена организации (или любого сотрудника, официальное лицо или представителя любого из вышеперечисленных) или европейского футбола», - говорится в официальном заявлении.