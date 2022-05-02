Молодежная сборная России не выступит на Евро-2023

Молодежная сборная России не выступит на ближайшем чемпионате Европы-2023, который состоится в Румынии и Грузии.

Об этом говорится в пресс-релизе УЕФА.

«Россия не сыграла свои два матча, запланированные на март, в группе C. Россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования, а все их результаты по-прежнему считаются недействительными. Поэтому группа C по-прежнему будет состоять из пяти команд», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что юношеская сборная России не будет принимать участие в международных соревнованиях:

«Россия не будет участвовать в чемпионатах 2022/23 юношей до 17 и 19 лет, и команды, играющие в своей группе, сразятся друг с другом в мини-турнире из трех команд».

Добавим, что до сегодняшнего решения молодежная сборная России шла на втором месте в группе С с 15 очками и двумя матчами в запасе. Первую строчку занимала Испания (21).