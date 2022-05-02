РФС имеет право оспорить решение УЕФА об отстранении в Спортивном арбитражном суде

Российский футбольный союз имеет основания оспорить решения УЕФА об отстранении российских клубов и национальной сборной от международных турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», - говорится в заявлении.

Отметим, что в понедельник, 2 марта, решениями Конгресса УЕФА российские клубы были отстранены от следующего еврокубкового сезона, молодежная сборная России исключена из квалификации к Евро-2023, а основная национальная команда отсранена из розыгрыша Лиги Наций-2022/23.