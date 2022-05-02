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Игнатьев - о решении УЕФА: Думаю, Чеферин сидел не в туалете, а обдумывал с позиции своего поста

Российские клубы пропустят евросезон 2022/23
02 мая 2022 21:21
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал решение УЕФА продлить отстранение российских клубов от еврокубков на сезон 2022/23.

«Я ожидал другого развития события после заявления Чеферина. Считал, что он не может брать на себя такую ответственность и непосильную ношу в плане положительного решения для нас. Думаю, он сидел не в туалете, а обдумывал с позиции своего поста. Появился луч света в темном царстве, а оказалось, что Чеферин не понимает ничего и далек от своего поста», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

источник: Sport24.ru
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