Валерий Карпин: Беспредел с отстранением российского футбола от соревнований продолжается

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги заседания Конгресса УЕФА, на котором были приняты новые санкции в отношении российского футбола.

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право для наших футболистов участвовать в международных турнирах», - сказал Карпин «Чемпионату».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.