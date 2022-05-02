Гаджи Гаджиев - о продлении отстранения России от еврокубков: Нет худа без добра

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о продлении срока отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

«Все эти заявления об изменении ситуации - свежо предание, как говорится. Конечно же, я не ожидал такого от УЕФА. Думаю, нет худа без добра. Это как в ситуации в команде, которая в сложной ситуации оказалась - если есть мужики с характером, то она добавляет, а когда хилые без характера - она падает. Вот мы не должны упасть на колени ни при каких обстоятельствах. Наоборот, стать сильнее», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.