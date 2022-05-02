Стало известно, какая команда займет место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23

Сегодня, 2 мая, состоялся Конгресс УЕФА, на котором были приняты новые санкции в отношении российского футбола.
Об этом сообщает УЕФА.
Вместо «Зенита» в следующем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов выступит чемпион Шотландии.
Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках. Таким образом, «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Вместо питерского клуба сыграет чемпион Шотландии.
Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.
источник: UEFA (УЕФА)