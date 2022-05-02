УЕФА пока не принял решения об участии сборной России в отборе к Евро-2024

УЕФА пока не принял решения об участии сборной России в отборочном турнире Евро-2024.

В тексте решения об отстранении российских клубов от еврокубков в следующем сезоне нет ни слова о предстоящем отборе. Между тем, жеребьевка турнира пройдет уже 9 октября, а первые матчи - в марте 2023 года.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.