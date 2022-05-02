Колосков заявил, что уход российского футбола в Азию повлечет его гибель

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный выход организации из состава членов УЕФА и переход под крыло Азиатской федерации.

«Лично я категорически против данного перехода, ведь это будет означать окончательную гибель российского футбола, и в европейскую семью мы уже никогда не вернемся. Нас просто отбросит в футбольную державу второго сорта. От себя отмечу, что это очень тяжелая процедура. Я этим занимался вплотную, когда Казахстан переходил из Азии в Европу, потому знаю, что это такое. Да и с кем играть?», - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.