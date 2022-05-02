Экс-президент «Локомотива» Геркус: Чеферин ничего не решает в политически управляемом УЕФА

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на решение УЕФА продлить отстранение российских команд от турниров под своей эгидой.

«Сейчас УЕФА не может огласить реальную причину отстранения российских команд, ведь эта причина противоречит их уставу. Глава УЕФА Александер Чеферин недавно сказал, что российские футболисты не должны нести ответственность за нынешние события, а исполком принял противоположное этим словам решение? Значит, Чеферин ничего не решает в УЕФА. Мы можем говорить о том, что это политически управляемая организация», - приводит слова Геркуса «РИА Новости».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.