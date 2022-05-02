Карерра выразил поддержку России после решения УЕФА об отстранении

Чемпион России-2016 во главе «Спартака» Массимо Каррера поддержал Россию после Конгресса УЕФА, на котором были приняты санкции в отношении отечественного футбола.

«Мои слова поддержки! Я считаю, что спорт должен оставаться вне политики! Надеюсь, что скоро все отстранения снимут и ситуация нормализуется» — сказал Каррера «Чемпионату».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.