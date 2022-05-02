Губерниев - об отстранении России: Нам надо обрасти мускулами и все это вернуть

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев оценил решение УЕФА отстранить российские клубы и национальную сборную от ближайших международных турниров.

«А что толку рассуждать? Они все уроды и козлы за то, что нас исключили! Какие у нас есть решения проблемы? Никаких.

Значит надо договориться. Кто сильный, тот и прав. Нам надо обрасти мускулами и все это вернуть», — сказал Губерниев Sport24.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.