В Госдуме уверены, что решение УЕФА о продлении санкций принято под давлением западных политиков

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала решение УЕФА о продлении санкций в отношении российского футбола.

«Сейчас всем, кто скажет, что не поддерживает отмену России как культуры, как страны, прилетает другая разнарядка, возможно, с какими-то угрозами, быстро все меняют свое мнение, потому что, к сожалению, на ряд людей есть те или иные компроматы, еще какие-то рычаги давления. Поэтому, даже те, кто искренне убежден, что спорт должен быть вне политики, и готов это заявить, под давлением меняют свое мнение», - приводит слова Журовой ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.