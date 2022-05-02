Божович сравнил «Арсенал» с боксером, упавшим в нокдаун в первом тайме с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничейный результат 27-го тура с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Мы начали игру в верховой борьбе, но они в этом сильнее нас. Их три центральных защитника выигрывали больше единоборств. Пропустили быстрый гол, потом ещё один. Думаю, это как боксер, который находится в нокдауне. Слава богу, чуть-чуть собрались. Могли выиграть, а могли и проиграть», — приводят слова Божовича «Тульские новости».

Встреча завершилась со счетом 2:2. По ходу матча гости вели 2:0 после мячей Кирилла Гоцука и Николая Калинского, однако хозяева сумели спасти матч усилиями Сергея Ткачева и Евгения Луценко. Кроме того, на 66-й минуте Джордже Деспотович не реализовал пенальти.

«Арсенал» набрал 22 очка, но не смог покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы с 29 очками занимают 11-е место.