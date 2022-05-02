Роман Терюшков: Мы должны быть в авангарде движения по возрождению олимпийских ценностей

Депутат Государственной думы РФ и член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков нашел способ достойно ответить на санкции УЕФА.

«В начале марта я говорил, что нам необходимо не жить иллюзиями о возвращении в большой спорт, а необходимо создавать международные спортивные федерации. В них войдут страны, которые будут недовольны действиями МОК, ФИФА и УЕФА.

Многие страны присоединятся именно к этому движению. Все уже устали от этой гегемонии, которая превалирует в международном спорте. Нас многие поддержат и будут переходить под нормальные человеческие условия. Мы должны быть в авангарде движения по возрождению олимпийских ценностей», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.