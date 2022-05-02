«Лейпциг» Тедеско проиграл «Боруссии М» и потерпел второе подряд поражение в Бундеслиге

Сегодня, 2 мая, на стадионе «Боруссия Парк» состоялся матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между мюнхенгладбахской «Боруссией» и «РБ Лейпциг». Победу одержали хозяева со счетом 3:1.
В составе хозяев забитыми голами отличились Брель Эмболо (17-я минута) и Йонас Хофманн (45+2, 77). У «быков» единственный мяч забил Кристофер Нкунку (36).
Таким образом, «Боруссия» поднялась на десятое место в таблице с 41 очком, в активе «РБ» пятая строчка и 54 балла.
Следующий матч подопечные Доменико Тедеско проведут 5 мая в гостях против «Рейнджерс» в рамках ответного полуфинала Лиги Европы, а «Боруссия» тремя днями позже сыграет в гостях с «Айнтрахтом».
Бундеслига
34-й тур
«Боруссия М» - «РБ Лейпциг» 3:1
Голы: Эмболо 17, Хофманн 45+2, 77, - Нкунку 36
«Боруссия М»: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Бенсебайни, Байер, Нетц, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Коне, Штиндль (Фридрих, 66), Эмболо.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Форсберг, 80), Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 33), Симакан (Клостерманн, 46), Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Собослаи, 80), Нкунку, Ольмо, Андре Силва (Поульсен, 65).
Предупреждения:
Гвардиол (10), Симакан (23), Штиндль (23), Коне (88).
Удаление:
Эльведи (64).