«Байер» одолел «Айнтрахт» и удержал третье место в Бундеслиге

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома обыграл франкфуртский «Айнтрахт».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Паулиньо и Патрик Шик.

Эта победа позволила подопечным Жерарда Сеоане набрать 58 очков и удержать третью позицию в турнирной таблице, однако за два тура до конца чемпионата на попадание в тройку претендуют сразу пять команд, включая идущий седьмым «Унион».

«Айнтрахт» с 40 очками остался десятым, но франкфуртцы делают акцент на Лигу Европы, где они имеют отличные шансы на выход в финал.

Бундеслига

32-й тур

«Байер» (Леверкузен) - «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) - 2:0 (1:0)

Голы: Паулиньо, 18; Шик, 51.