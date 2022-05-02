«Байер» одолел «Айнтрахт» и удержал третье место в Бундеслиге

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома обыграл франкфуртский «Айнтрахт».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Паулиньо и Патрик Шик.
Эта победа позволила подопечным Жерарда Сеоане набрать 58 очков и удержать третью позицию в турнирной таблице, однако за два тура до конца чемпионата на попадание в тройку претендуют сразу пять команд, включая идущий седьмым «Унион».
«Айнтрахт» с 40 очками остался десятым, но франкфуртцы делают акцент на Лигу Европы, где они имеют отличные шансы на выход в финал.
Бундеслига
32-й тур
«Байер» (Леверкузен) - «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) - 2:0 (1:0)
Голы: Паулиньо, 18; Шик, 51.
источник: «Советский спорт»