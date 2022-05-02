«Аталанта» вырвала ничью в матче с «Салернитаной, Миранчук вышел на поле во втором тайме

Сегодня, 2 мая, состоялся матч 35-го тура итальянской серии А между «Аталантой» и «Салернитаной». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол за гостей забил Эдерсон Жозе (27-я минута). «Аталанта» сравняла счет на 88-й минуте усилиями Марио Пашалича.

Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук вышел на поле на 54-й минуте.

Таким образом, «Аталанта» осталась на восьмой строчке в таблице с 56 очками, в активе «Салернитаны» 18-е место и 25 баллов.

Следующий матч подопечные Джан Пьеро Гасперини проведут 8 мая в гостях против «Специи», а «Салернитана» примет «Венецию» 5-го числа.

Серия А

35-й тур

«Аталанта» - «Салернитана» 1:1

Голы: Жозе 27, - Пашалич 88

«Аталанта»: Муссо, Хатебур (Мэле, 54), Паломино, Демирал (Гимшити, 46), Скальвини (Пашалич, 46), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Бога, Сапата (Миранчук, 54), Муриэль (Малиновский, 76).

«Салернитана»: Сепе, Маццокки (Дрэгушин, 85), Фасио, Дьомбер, Руджери (Гальоло, 67), Дзортеа, Кулибали, Бохинен, Эдерсон (Кастанос, 86), Верди (Муссе, 85), Джурич (Бонаццоли, 78).

Предупреждения:

Демирал (37), Джурич (38), Паломино (38), Верди (55).