Кутепов рассказал, когда вернется в строй

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем самочувствии и сроках возвращения в строй после восстановления от травмы.

«Работаю на поле с мячом, пока индивидуально. Врачи смотрят, как голеностоп реагирует на увеличение нагрузки. Долгий путь. Надеюсь, уже скоро буду в норме», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, в текущем сезоне Кутепов провел пять матчей за основной состав красно-белых и три - в составе «Спартак-2» в ФНЛ, в которых не отметился результативными действиями.

За три тура до конца чемпионата России подопечные Паоло Ваноли с 34 очками занимают десятое место в турнирной таблице, обезопасив себя от прямого вылета в ФНЛ.