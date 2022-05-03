В Госдуме призвали РФС оспорить решение УЕФА о продлении отстранения российских клубов и сборных

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев заявил, что решение УЕФА о продлени антироссийских санкций нужно обязательно оспаривать в установленном порядке.

«Это ожидаемое, но жесткое решение. Во-первых, это решение нужно будет оспорить. Или по крайней мере проработать такую возможность. Также думаю, что нашим футбольным властям стоит задуматься о развитии соревнований и инфраструктуры внутри страны, а также о возможности перехода в азиатскую конфедерацию по примеру шахмат», - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.