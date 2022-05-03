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Гсперини связал неудачи «Аталанты» с финансовыми проблемами клуба

В последнем матче бергамаски не смогли обыграть безнадежного аутсайдера «Салернитану»
03 мая 2022 09:30
автор: Александр Шульгин

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Аталанте» сложно так долго оставаться на высоком уровне, много игроков ушло. За шесть лет мы получили 150 миллионов евро прибыли, остальные 600 миллионов евро - долги. Это тяжелое бремя», - приводит слова специалиста DAZN.

Напомним, накануне в матче 35-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с занимающей 18-е место «Салернитаной».

После 35 матчей команда Гасперини с 56 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, имея шансы попасть в еврокубки.

источник: DAZN
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