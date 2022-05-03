Италия считает, что должна провести Евро-2032 после отклонения заявки России

В Италии рассчитывают провести Евро-2032 после того, как УЕФА отклонил заявку России, сообщает TMW.

Помимо итальянцев, на турнир претендует Турция.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.