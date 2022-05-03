«Абсолютный бардак». Захаров - о судействе в РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров оценил состояние судейского корпуса в российском футболе.

«То, что происходит, абсолютный бардак. Отсюда и результаты. Если взять статистику за последние пять лет, в каждом туре в среднем не меньше трех ключевых ошибок. На восемь игр! Крайней редко бывает, что тур прошел хорошо, без явных скандалов. Очевидно, стало меньше арбитров, на которых можно положиться в матчах повышенного риска. Это плохо. Значит, люди не прогрессируют», - приводит слова Захарова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 27-го тура чемпионом России досрочно стал «Зенит», обыгравший дома московский «Локомотив». Это произошло также благодаря домашнему поражению столичного «Динамо» от екатеринбургского «Урала» (2:3).