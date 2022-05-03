Газизов - о санкциях УЕФА: Сделаем большую перезагрузку, внутренний футбол должен быть смотрибельным

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на решение УЕФА по отношению к российскому футболу.

Напомним, что организация отстранила клубы из РФ от международных соревнований на предстоящий сезон.

«Решения УЕФА ожидаемы, об этом говорили. Может, сделаем большую перезагрузку. Внутренний футбол, наверное, должен быть более смотрибельным. Давайте пока помолчим об этом до определенных решений вышестоящих организаций», — приводит «Чемпионат» слова Газизова.

УЕФА отстранил российские команды от участия в еврокубках, национальные команды от Лиги наций УЕФА, молодежного и женского чемпионата Европы U21, женском Евро-2022, а также от отбора женского ЧМ-2023.