«Химки» рискуют остаться без поддержки болельщиков на матче со «Спартаком»

«Химки» могут наказать матчем без зрителей.

Как сообщает «Чемпионат», подмосковная команда рискует остаться без поддержки болельщиков на матче 30-го тура против «Спартака». При другом варианте команда Сергея Юрана проведет игру на нейтральном стадионе.

Отмечается, что причиной наказания может стать поведение генерального директора «Химок» Владимира Габулова. Ранее в СМИ сообщалось, что он зашел в судейскую после матча с «Уфой» и разговаривал с арбитром на повышенных тонах.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Зенитом».