Алексей Гасилин: «Спартак» должен навязывать конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне

Победитель юношеского Евро-2013 Алексей Гасилин назвал команду, которая может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул в чемпионате России в следующем сезоне.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал победителем турнира, за три тура до его конца. Для «Зенита» это четвертое чемпионство кряду.

«Хочется сказать, что «Спартак». Потому что есть возможности, есть большая фанатская база. «Спартак» должен навязывать конкуренцию «Зениту», но как они сейчас играют этот чемпионат - просто отвратительно», - заявил Гасилин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что «Спартак» занимает десятое место после 27-ми туров РПЛ.