Тарасова - о продлении санкций УЕФА: «Скорее всего, нас везде не будет»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова переживает, что вслед за футболом продление отстранения участия российских спортсменов в международных соревнованиях произойдет и в других видах спорта.

«Это решение не стало неожиданностью. Если такое случилось с футболом, то другие виды спорта тоже под ударом. Скорее всего, нас везде не будет. Спорт и политика теперь неразрывно связаны», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.