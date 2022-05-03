Инфантино считает, что рабочие-мигранты гордятся возможностью строить объекты для ЧМ-2022 в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на информацию о работниках-мигрантах, испытывающих трудности при строительстве объектов ЧМ-2022.

Отметим, что с с декабря 2010 года около семи тысяч мигрантов погибли на стройках в Катаре.

«Работа в тяжелых условиях приносит достоинство и гордость. ФИФА не несет ответственности за все, что происходит в мире. Однако благодаря нам, благодаря футболу, решена проблема со статусом всех 1,5 миллиона рабочих в Катаре», - цитирует Инфантино Associated Press.

Добавим, что большинство строителей приехали в Катар из Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и Бангладеша.