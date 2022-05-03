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«Зато теперь не опозорятся». В Госдуме нашли плюсы от продления санкций УЕФА в отношении России

Отечественные клубы и сборная пропустят еще как минимум один год на европейской арене
03 мая 2022 11:56
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала продление УЕФА санкций в отношении российского футбола на следующий сезон.

«Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд», - приводит слова Родниной «РБ-Спорт».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.

источник: «РБ-Спорт»
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