Евсеев - о возможном расширении РПЛ: Не вижу проблем, команды ФНЛ играли в Кубке России на равных

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказал свое отношение по поводу возможного расширения РПЛ.

Ранее УЕФА решило отстранить российские команды от еврокубков на следующий сезон.

«Пишут, что РПЛ вырастет до 18 клубов. Проблем не вижу. Команды из ФНЛ играют в Кубке на равных, все в этом убедились. Интересно, каким будет дальнейшее развитие нашего футбола. Упадет он в классе или, наоборот, будет импульс для роста игроков, станет больше их выбор», - написал специалист в своем телеграм-канале.

Напомним, что в полуфиналах Кубка России сыграют два представителя РПЛ (»Динамо» и «Спартак»), а также клубы из ФНЛ (»Енисей» и «Алания»).