Анзор Кавазашвили: УЕФА в дальнейшем ждет реорганизация, они - продажные шкуры

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили эмоционально отреагировал на решение УЕФА исключить российские клубы от соревнований.

Напомним, накануне стало известно о том, что команды из России будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23.

«Передай в УЕФА от моего имени всем этим членам, которые голосовали за исключение нас от еврокубков и из других чемпионатов, что они — паскудные мрази и продажные шкуры!. Спорт — честное соревнование, в УЕФА об этом не знают. Они исключили великую Россию! Пусть всех этих людей, которые голосовали против нас, наследники будут проклинать за это действие. Мы без них не пропадем, наше руководство найдет, что придумать. УЕФА в дальнейшем ждет реорганизация. Они по сути своей должны быть честной организацией, а не паскудными подчиненными политиками из западных стран» — приводит «РБ-Спорт» слова Кавазашвили.

Добавим, что национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.