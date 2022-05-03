ЦСКА выкупит Языджи у «Лилля» за 11 миллионов евро

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может подписать долгосрочный контракт с клубом.

Напомним, что 25-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды из «Лилля».

«ЦСКА выкупит Юсуфа, если все останется так же и больше ничего плохого не случится. Срок контракта — 3 года, сумма выкупа — 11 миллионов. Ему очень нравится в клубе, он не оставит его в такое тяжелое время. Юсуф не из таких», - приводит Sport24 слова Адам Чебечи, представляющего интересы футболиста.

В текущем сезоне Языджи провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

После 27 туров РПЛ ЦСКА имеет в своем активе 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.