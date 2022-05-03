Валерий Газзаев: Чеферин выступил в поддержку российского футбола, но исполком УЕФА решил по-другому

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решении УЕФА отстранить российские клубы от участия в евросезоне-2022/2023.
Отметим, что национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.
«Что касается вчерашних решений УЕФА, то отстранили пока на сезон-2022/2023. Возможно, потом будет рассмотрение. Хотя президент УЕФА Чеферин выступил в поддержку российского футбола, но остались только пожелания, исполком решил по-другому. Что будет дальше, сказать сложно», — приводит «Чемпионат» слова Газзаева.
Ранее Чеферин заявил, что ему «жаль обижать российских спортсменов».
источник: Чемпионат.com