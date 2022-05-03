Дмитрий Булыкин: Если «Ливерпуль» забьет в ответной игре с «Вилльяреалом», то уже будет все решено

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем».

Напомним, что первая игра завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

«Я думаю, у «Вильярреала» нет шансов. В этой игре если «Ливерпуль» забьет, то уже будет все решено. Даже если «Ливерпуль» не пропустит, то этого уже будет достаточно», - приводит Vprognoze.ru слова Булыкина.

В другом полуфинале «Реал» сыграет с «Манчестер Сити». Первый матч завершился победой «горожан» со счетом 4:3.