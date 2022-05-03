Владислав Радимов: Пофигу, кто заменит «Зенит» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на информацию о том, что место команды в групповом этапе Лиги чемпионов займет лучший клуб Шотландии.

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«Селтик» заменит «Зенит» в Лиге чемпионов? Вообще пофигу, кто будет вместо «Зенита». Главное, что «Зенита» не будет в Лиге чемпионов. Мы просто привыкли к еврокубкам. А кто там будет вместо «Зенита», мне вообще всё равно», — приводит «Чемпионат» слова Радимова.

Отметим, что национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.