«Крылья Советов» планируют оставить в команде Глушенкова и Гапонова

«Крылья Советов» хотят оставить в команде несколько арендованных игроков.

Как сообщает «РБ-Спорт», речь идет о футболистах «Спартака» Максиме Глушенкове и Илье Гапонове. Оба выступают за самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Отмечается, что «Крылья» намерены выкупить контракт Гапонова. Глушенкова планируют взять повторно в аренду. Переговоры пока не начинались.

напомним, что 1 мая «Спартак» на своем поле победил «Крылья» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:1.