Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2024 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с форвардом команды Томасом Мюллером.

Как сообщает пресс-служба мюнхенской команды, новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до июня 2024 года.

«Мюллер - образец для подражания, который носит эмблему клуба в своем сердце, мы очень рады, что продлили контракт с этим футболистом. Томас - лидер, который всегда жаждет успеха, он - пример для других игроков на поле и за его пределами», - заявил председатель правления «Баварии» Оливер Кан.

Отметим, что Томас выступает за мюнхенский клуб с 2008 года, в составе которого дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Мюллер провел 42 матча. Он забил 12 мячей и отдал 23 голевых передачи.