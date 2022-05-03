Петржела уверен, что «Зенит» не вышел бы из группы ЛЧ, даже если бы его допустили к турниру

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сине-бело-голубые все равно не смогли бы выйти из группы Лиги чемпионов, даже если бы их допустили к участию в следующем сезоне.

«Ужас для всех российских болельщиков. Выступления любимых команд в еврокубках всегда доставляют массу положительных эмоций. Теперь люди этого лишены.

Хотя, игра «Зенита» в еврокубках последние 3 года вызывает только слезы и боль. Они бы опять не вышли из группы, если бы их допустили к участию. Это проклятье какое-то», — сказал Петржела Sport24.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.