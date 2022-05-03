Нигматуллин - о решении УЕФА: Из РПЛ уедет много недобросовестных легионеров

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал санкции УЕФА в отношении российского спорта на ближайшее время.

«Уехали и еще уедут недобросовестные легионеры, которых очень много. Они незаслуженно занимают место в российском чемпионате. Я хочу, чтобы было больше классных российских футболистов. У нас страна богата на таланты, но развиваться им по разным причинам не приходится.

Это всего лишь год. Надо с пользой провести это время. Возможно, увеличить лигу до 18 команд. И «Енисей», и «Алания», и «Оренбург» украсят чемпионат. Главное, чтобы переход прошел по спортивному принципу», — приводит слова Нигматуллина «КП Спорт».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.