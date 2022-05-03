Гроссмейстер Карякин - об отстранении России: Решения УЕФА откроют возможности для нашего футбола

Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал положительные моменты по итогам Конгресса УЕФА, на котором были приняты новые санкции в отношении российского футбола.

«Думаю, что кризис откроет новые возможности для нашего футбола. Если правильно воспользоваться тем временем, которое у нас, очевидно, появится, и сконцентрироваться на том, чтобы у нас появлялись новые молодые таланты, работать с юными футболистами, то вполне возможно, что будет польза», - заявил шахматист РБ Спорт.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.