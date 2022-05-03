Интерес к Гапонову проявляют несколько команд РПЛ

Сразу несколько команд РПЛ проявляют интерес к защитнику «Спартака» Илье Гапонову, который сейчас выступает за «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что самарский клуб хочет оставить 24-летнего футболиста на следующий сезон. Гапонов находится в аренде до конца текущего чемпионата.

«На данный момент Илья является игроком «Спартака», в аренде у «Крыльев Советов», поэтому мы в конце сезона сядем и обо всем будем договариваться. Интерес к Гапонову есть не только у «Крыльев Советов», но также и у других команд РПЛ», — цитирует «Метарейтинг» агента Станислав Станиславский, представляющего интересы игрока.

В текущем сезоне Гапонов провел четыре матча, в которых отдал одну голевую передачу.