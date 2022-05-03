Роман Павлюченко: «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге

Экс футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ за последние 4 года.

«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В составе множество сильных футболистов. «Динамо» тоже хорошо смотрелось по ходу этого сезона, могли побороться за чемпионство, но не хватило опыта. Команда еще молодая, посмотрим, как у них сложится в следующем сезоне», - сказал Павлюченко «РБК Спорт».

Отметим, что «Зенит» досрочно завоевал титул в сезоне-2021/22. Таким образом, Сергей Семак привел сине-бело-голубых к четвертому чемпионству кряду.