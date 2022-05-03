Массимо Каррера: «Спартаку» нужно организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые должны организовать чемпионский коридор для «Зенита».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России, за три тура до конца сезона.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не намерен организовывать для «Зенита» чемпионский коридор перед очным матчем.

«Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да. Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям — «Зениту»! Кстати, команды так делают это во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!» — приводит «Метарейтинг» слова Карреры.

Добавим, что «Зенит» завоевал четвертый титул кряду.