ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти назвал фактор, который поможет Бензема выиграть «Золотой мяч» в этом году

В нынешнем сезоне форвард забил более 40 мячей.
03 мая 2022 17:36
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что французский форвард Карим Бензема - главный фаворит на завоевание «Золотого мяча» по итогам этого года.

«Он выиграл много матчей для нас, он делал результат в этом сезоне. Сейчас он один из самых известных игроков мира, но очень скромный. Думаю, в этом его сила.

Он выиграет «Золотой мяч». Но он выиграет не только благодаря себе, за него будет выступать то, что играет за сильный клуб», - цитирует Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 10 матчей в Лиге чемпионов и забил 14 голов при одной результативной передаче. Француз является лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги с 26 мячами в 30 играх.

источник: Marca
Это интересно:
Месси пригрозил «ПСЖ» покинуть клуб, если в команду летом перейдет Роналду
В настоящее время португалец является игроком «Манчестер Юнайтед».
03.05.2022 18:52
Футбол
автор: Александр Бойченко
Витория - о работе в «Спартаке»: Я приехал с мыслью, что команда будет побеждать
Витория покинул команду в зимнее трансферное окно.
03.05.2022 18:47
Футбол
автор: Александр Бойченко
Ирина Роднина - о решении УЕФА: Теперь наши команды не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне
Ранее УЕФА исключил российские команды от ближайших международных турниров.
03.05.2022 18:20
Футбол
автор: Александр Бойченко
В ЦСКА сообщили, что идет работа по выкупу трансфера Языджи
Хавбек выступает на правах аренды в московском клубе до окончания нынешнего сезона.
03.05.2022 18:16
Футбол
автор: Александр Бойченко
Сантос останется в «Зените», несмотря на отстранение российских клубов от еврокубков
Ранее в СМИ сообщалось, что игрок может перейти в «Барселону».
03.05.2022 17:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Анчелотти назвал фактор, который поможет Бензема выиграть «Золотой мяч» в этом году
В нынешнем сезоне форвард забил более 40 мячей.
03.05.2022 17:36
Футбол
автор: Александр Бойченко
Массимо Каррера: «Спартаку» нужно организовать чемпионский коридор для «Зенита»
Команды сыграют 15 мая в рамках 29-го тура.
03.05.2022 17:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Роман Павлюченко: «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге
Команда в четвертый раз кряду стала чемпионом России.
03.05.2022 17:21
Футбол
автор: Александр Бойченко
Лунин, Алаба и Бензема вошли в заявку «Реала» на ответный полуфинал с «Манчестер Сити»
Матч состоится 4 мая.
03.05.2022 17:16
Футбол
автор: Александр Бойченко
Интерес к Гапонову проявляют несколько команд РПЛ
Защитник перешел в «Крылья Советов» в феврале.
03.05.2022 16:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Овечкину будет гораздо сложнее, чем в гонке за Гретцки. Расклады Кубка Стэнли в Восточной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Капризов крут, но шансы Тарасенко выше. Расклады Кубка Стэнли в Западной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Западной конференции НХЛ.
Великий рекорд Анчелотти и жуткий антирекорд Слуцкого. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 02.05.2022: на кону 18 590 625 рублей!
2 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Вот шайба прилетела и ага… Как в хоккее гибнут судьи, игроки и зрители
Защитные сетки за воротами лишили хоккейных болельщиков возможности ловить случайные шайбы. Однако в погоне за этим сувениром люди готовы идти... даже на смерть.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика