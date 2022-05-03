Анчелотти назвал фактор, который поможет Бензема выиграть «Золотой мяч» в этом году

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что французский форвард Карим Бензема - главный фаворит на завоевание «Золотого мяча» по итогам этого года.

«Он выиграл много матчей для нас, он делал результат в этом сезоне. Сейчас он один из самых известных игроков мира, но очень скромный. Думаю, в этом его сила.

Он выиграет «Золотой мяч». Но он выиграет не только благодаря себе, за него будет выступать то, что играет за сильный клуб», - цитирует Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 10 матчей в Лиге чемпионов и забил 14 голов при одной результативной передаче. Француз является лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги с 26 мячами в 30 играх.